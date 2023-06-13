منسق الحوار الوطني: يوجد فهمان للنص الدستوري الخاص بتفرغ عضو البرلمان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور نص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهامه النيابية، وهذا النص الدستوري له فهمان.

أداء الوظيفة النيابية

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفهم الأول أن يترك النائب وظيفته وكل أعماله، وهو الفهم السائد حتى الآن، وهناك فهم آخر بأن النص الدستوري لم يقل «يتفرغ من» بل قال «يتفرغ لـ»، وبالتالي ما دام النائب قادرا على أداء وظيفته النيابية لا يتفرغ من عمله.

رؤساء مجالس الإدارات

وأوضح، أن هناك بعض الوظائف لا يمكن التفرغ منها، مثل رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات، فهؤلاء يعينون بمعرفة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب قانون آخر، وبعد انقضاء الفترة النيابية لا يستطيع الاحتفاظ بوظيفته، لأنه لا يوجد سوى رئيس تحرير واحد.

ولفت إلى أنه لا توجد جهة في مصر تفسر الدستور، ولا حتى المحكمة الدستورية، موضحا، أن تفسير الدستور يكون بالرجوع للجنة الخمسين، ومعرفة مقصدها من النص الدستوري تحديدا، هل هو «التفرغ من» أم «التفرغ لـ».