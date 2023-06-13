أستاذ تمويل: أهمية استقراء الحوار الوطني للنظام الاقتصادي العالمي الجديد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل ظروف عالمية وتغيرات جديدة، مشيرًا إلى ضرورة تركيز جلسات الحوار الوطني على هذا الملف كهدف استراتيجي.

«إبراهيم»: توقيت الحوار الوطني مهم

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته في برنامح «الحوار الوطني» تقديم الإعلامية لُمى جبريل، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ توقيت الحوار الوطني غاية في الأهمية بل وحرج عند قياسه بالوضع العالمي الاقتصادي وما يمليه علينا، قائلاً «يعاد تشكيل الاقتصاد العالمي والتحدي العام والأكبر هو ما يمكن أن يكون عليه وضع الدول النامية بشكل عام، ومصر تحديدًا».

عدم استنزاف الحوار الوطني في أزمات حالية

بتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، «لا يجب أن يُستنزف المحور الاقتصادي للحوار الوطني في محاولة إطفاء الحرائق أو الأزمات الحالية، إنما المسألة الأكثر أهمية كيفية الوصول إلى صيغة لاستقراء شكل الاقتصاد العالمي الجديد».

وأوضح «إبراهيم»، أنَّه لابد من النجاح في قراءة شكل النظام الاقتصادي العالمي القادم لتجنب مواجهة العديد من المشكلات، بجانب وضع نظام اقتصادي توافقي بين قوي داخلية، مؤكدًا على التعامل مع الملفات المطروحة بالحوار الوطني بشكل جيد.