عضو «الديموقراطي الأمريكي»: ترامب سلم نفسه للتحقيق في 37 اتهاما

قال مهدي عفيفي عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، إنَّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سلم نفسه للخضوع للتحقيق بشأن 37 اتهاما تخص قضية الوثائق السرية، نافيًا اعتقاله «سلم نفسه مع المتهم المشارك له والذي كان يعمل كمساعد له».

عفيفي: «ترامب» تعامل مع المنظومة الأمريكية باستخفاف

وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أنَّ «ترامب» كان يتعامل مع المنظومة الأمريكية وكأنه ليس في دولة ديمقراطية ومتقدمة، مشيرًا إلى احتفاظه بأوراق سرية وفي غاية الخطورة ورفض تقديمها عمل يحاسب عليه القانون.

الحكم القضائي السبيل الوحيد للإقصاء في أمريكا

وتابع عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي: «وفقا للدستور الأمريكي، لن يتم منع ترامب من الترشح، وهو أمر في غاية التعقيد، واستغرقنا سنوات طويلة حتى نصل إلى ما وصلنا إليه.. هناك عضو في الكونجرس متهم بالتزوير ولا يمكن إبعاده من منصبه إلا بموجب حكم قضائي».