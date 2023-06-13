موعد انتهاء العاصفة الترابية على كافة الأنحاء.. «الأرصاد» توضح

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت الكثير من المناطق نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي وصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وكان أبرز تلك الأماكن شمال الصعيد، إذ أدت العاصفة إلى تدهور الرؤية الأفقية على الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، ما جعل المواطنون يتساءلون عن موعد انتهاء العاصفة الترابية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها موعد انتهاء العاصفة الترابية، إذ يسود بدء من غدا الأربعاء طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى موعد انتهاء العاصفة الترابية، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك غدا الأربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ليكون هناك استقرار في حالة الطقس وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة ليوم السبت والأحد المقبلين، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.