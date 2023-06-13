«الأرصاد» توضح أسباب سقوط الأمطار مع اقتراب فصل الصيف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّنا معتادون في مثل هذا الوقت من العام على استقرار الأحوال الجوية في يونيو، بسبب اقتراب فصل الصيف، لكننا لم نعتد حالات عدم الاستقرار في هذا الوقت من العام، حيث تتكاثر السحب الرعدية الممطرة ومتفاوتة الشدة، ولا يعرف كثيرون أسباب سقوط الأمطار رغم انتهاء فصل الشتاء واقتراب انتهاء فصل الخريف.

التغيرات المناخية السبب وراء سقوط الأمطار حاليا

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، أسباب سقوط الأمطار مع اقتراب فصل الصيف، قائلة إنّ ما يحدث حاليا في طقس مصر، يرجع لتأثرنا بالتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم كله، حيث أصبحنا نشهد أنماطا مختلفة من الظواهر الجوية العنيفة التي لم نعتد عليها من قبل، فضلا عن استمرار تكرار تلك التقلبات الجوية وبشكل متقارب، حيث لم يعد يمر أسبوع إلا وتعود حالة التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، مثل تكاثر السحب الرعدية واستمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على الأنحاء كافة، والعواصف الترابية وغيرها من الأنماط المناخية المفاجئة والمتكررة.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الظواهر التي نتعرض لها حاليا، وارد بشكل كبير استمرارها خلال السنوات المقبلة وليس هذا العام فقط، نظرا لزيادة الانبعاثات المؤثرة على المناخ، وزيادة استخدام الوقود الأحفوري.