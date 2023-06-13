«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. وأماكن سقوط الأمطار غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليوم مرت بسلام، لافتة إلى سقوط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية.

«غانم»: تدني الرؤية على محافظات وسط الصعيد بسبب الأمطار

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON، أنَّ الأمطار الرعدية تسببت في تدني الرؤية الأفقية على محافظات الصعيد وبالأخص وسط الصعيد مثل «أسيوط»، لتبلغ سرعات الرياح 60 كيلومترا في الساعة.

تحسن الطقس والسبب ريح من وسط وجنوب أوروبا

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد: «خلال الساعات القادمة سيواصل الطقس التحسن، بسبب هبوب ريح شمالية قادمة من وسط وجنوب أوروبا تؤدي لتراجع درجات الحرارة وانخفاض سرعة الرياح»، مشيرة إلى انعدام فرص سقوط الأمطار باستثناء بعض المناطق، مثل «حلايب» و«شلاتين»

سرعات الرياح غدًا

كشفت «غانم»، أنَّ سرعات الرياح غداً ستتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة نتيجة الرياح الشمالية القادمة من وسط وجنوب أوروبا، متوقعة تسببها في انخفاض درجات الحرارة.

استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «أنَّ سقوط الامطار ونشاط الرياح في شهر يونيو غير معتاد بالأساس، ومع ذلك نتوقع حالة من الاستقرار حتى منتصف الأسبوع القادم، قائلة: «نستبعد تكرار مثل تلك الظواهر في نهايات الربيع وأوائل الصيف في ظل التغيرات المناخية».