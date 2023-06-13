«الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا.. اعرفها

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر والمساء، وخلال ساعات النهار يكون طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

شبورة خفيفة وأمطار رعدية على حلايب وشلاتين

وتنتشر شبورة مائية خفيفة صباح الغد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما توجد فرص تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين بنسبة حدوث 20%.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط غدا تتراوح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية غدا على النحو التالي:

- القاهرة 34 - 22

- العاصمة الإدارية 34 - 22

- أكتوبر 35 - 23

- بنها 34 - 22

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 33 - 21

- المنصورة 34 - 22

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 33 - 21

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 22

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 35 - 22

- العريش 27 - 21

- رفح 26 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 34 - 16

- كاترين 28 - 15

- الطور 37 - 27

- طابا 35 - 24

- شرم الشيخ 37 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 29 - 19

- سيوة 33 - 20

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 39 - 26

- حلايب 33 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 53 - 26

- بني سويف 35 - 26

- المنيا 35 - 26

- أسيوط 36 - 27

- سوهاج 43 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 44 - 28

- الوادي الجديد 43 - 25

- أبو سمبل 42 - 26