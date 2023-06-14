شاب بالغردقة يُفاجأ بحوالي مليون جنيه في حسابه: «رجعت الفلوس للبنك.. بخاف ربنا»

فوجئ شاب في العقد الثالث من العمر بمدينة الغردقة بوجود مبلغ مالي كبير يقترب من مليون جنيه دخل حسابه، وذلك أثناء توجهه إلى ماكينة الفيزا لسحب مبلغ من حسابه وأصابته الدهشة وترك المبلغ بحسابه َواقترض من أحد أصدقائه بضعة جنيهات كان في حاجة إليهم لدواعي السفر.

شاب يعيد مبلغا دخل حسابه بالخطأ

كشف الشاب محمد نوح ابن مدينة الغردقة في العقد الثالث من العمر َويعمل في مطار الغردقة، أنه أثناء سحب مبلغ من حسابه عبر ماكينة الصراف الآلي في أحد البنوك بشارع شيراتون بمدينة الغردقة، فوجئ بمبلغ مالي كبير يقارب مليون جنيه في حسابه.

تفاصيل إرجاع مبلغ مالي كبير

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الثلاثاء: «تركت الحساب كما هو واقترضت مبلغ خمسمائة جنيه من أحد أصدقائي كنت في حاجة إليهم وتوجهت بعدها إلى البنك وأبلغتهم فقال لي موظف الفرع بأن المبلغ هو 785 ألف جنيه محول من بريد الغردقة لأحد العملاء ودخل حسابي بالخطأ».

وأكد أنه على الفور وبدون تردد أرجع المبلغ لصاحبه قائلا «لا أقبل مبالغ ليس من حقي إني أخاف الله».

الشاب الأمين

وقال «م. ع»، موظف البنك، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشاب محمد نوح ضرب مثالا مشرفا في الأمانة، بعدما أعاد مبلغ 785 ألف جنيه لصاحبها، دخلت حسابه بالخطأ ووصفه بالأمين.