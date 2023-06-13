ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر في مطار الغردقة

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار هانوفر بألمانيا، اشتبه محمد فاوي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب ألماني الجنسية من أصل يمني أثناء خروجه من بوابة اللجنه الجمركي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بمعرفة أحمد فتحي مأمور الفحص، وعبد الحميد النجار، لوحظ وجود كثافات معتمة.

وكلّف مهند سامي، المشرف على صالة الوصول الدولي، محمد سليم، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 269 جراما من نبات القات المخدر بين طيات الملابس.

الراكب أخفى المخدر في ملابسه

وقام بتحريز المضبوطات محمد فاوي ومحمد سليم، في وجود أحمد طايع من الأمن الجمركي، وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 21 لسنة 2023، وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.