المنسق العام للحوار الوطني: التعليم يستحق وجود مجلس رقابي على جودته

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، شهد نقاشا مطولا، وإنه سيتقدم بصفة شخصية بمقترح بحيث ينشأ المجلس كهيئة مستقلة رقابية، وذلك استنادا إلى الدستور، على أن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ لأن التعليم يستحق أن يكون له مجلس رقابي على جودته.

إنشاء مجلس اقتصادي مصري

وأضاف خلال استضافته في برنامج حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، أن المناقشات في جلسة الاستثمار، تناولت إنشاء مجلس اقتصادي مصري على غرار مجلس الأمن القومي، وناقشوا الصندوق السيادي وطروحاته، والجميع اتفق على أنه لا نهضة اقتصادية في مصر إلا بوجود الاستثمار الخاص والصناعة.

ثورة 30 يونيو

وأوضح أن الـ10 سنوات التي مرت على ثورة 30 يونيو، تساوي 3650 يوما، هذه الـ3650 يوما قضاها تنظيم الإخوان الإرهابي في انتظار جودو، و«في انتظار جودو»، مسرحية عبثية لصامويل بيكيت تصور ناس ينتظرون شيئا لن يأتي، وكذلك التنظيم الإرهابي ينتظر شيئا لن يحدث أبدا.