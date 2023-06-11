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ضياء رشوان: لا نصوص سرية باتفاقية السلام

كتب:

يسرا البسيوني
09:22 م | الأحد 11 يونيو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أكد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لا يوجد لها أي نصوص سرية.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم، وقال «لا يوجد لها إلا ملحق أمني واحد».

وشدد على عدم وجود مصدر واحد في العالم، قال إن في شيء سري في الاتفاقية، موضحا «الاتفاقية لها ملحق أمني وقع في مارس 1979، وتم تعديله  في 2021». 

جاء توضيح «رشوان»، عقب حديث المحامية ماجدة رشوان، ممثلة الحزب الاشتراكي عن غياب المعلومات وتطرقها لوجود بنود سرية في اتفاقية كامب ديفيد.

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بقلم يسرا البسيوني