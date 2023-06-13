القصة الكاملة لمحاكمة ترامب اليوم.. اعتقال وإخلاء سبيل دون كفالة

وصل اليوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ميامي من أجل محاكمته في قضية الاحتفاظ بالأسرار الحكومية أثناء توليه منصب رئيس البلاد رغم أن دستور البلاد يمنع الاحتفاظ بالأسرار.

الإفراج عن ترامب دون كفالة

وذكرت فضائية «فوكس نيوز» الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، أن ترامب نفى التهم الـ37 الموجهة إليه وقال: «أنا بريء من تهمة إساءة التعامل مع الأسرار الحكومية»، في الوقت الذي أعلنت المحكمة مغادرته مقر المحكمة في فلوريدا بعد قليل إثر السماح له بالمغادرة من دون شروط أو فرض كفالة مالية عليه.

محاكمة ترامب مع اقتراب انتخابات الرئاسة

وقال ترامب أثناء المحكمة: «إنه لا يمكنه التواصل مع شهود محتملين بقضية الوثائق السرية»، وتأتي هذه المحاكمة مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل 2024 في ظل إعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ترشحه مرة أخرى وكذلك نائب ترامب سابقا، مايك بنس، دون أي تفاصيل عن إعلان ترامب ترشحه حتى الآن للانتخابات الرئاسية.