عاجل.. وظائف حكومية جديدة في 9 محافظات: إليك الشروط والسن المطلوب

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح باب التعاقد لشغل وظائف أخصائي زراعي، و أخصائي كيميائي، ومحاسب، و فني زراعي، وعامل خدمات، وذلك بنظام التعاقد السنوي، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي كافة الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم.

شروط التقديم في وظائف وزارة الزراعة

وفقا لوزارة الزراعة، فغن هناك عدد من الشروط يجب توافرها في المقدمين، من بينها ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاماً، وأن يكون المتقدم خريج إحدى كليات الزراعة من تخصص وقاية نباتات - أمراض نباتات - بيوتكنولوجي - كيمياء حيوية - ميكروبيولوجي- زراعة دولية - إدارة جودة - علوم الأغذية - نبات - إنتاج نباتي ، وألا يقل التقدير العام (التراكمي) للمؤهل الدراسي للمتقدم عن جيد.

من بين الشروط، أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقاً للقواعد المقررة، وأن يتم التقدم فقط في المحافظة الكائن بها محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي وفقا للاحتياج، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، كما لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يجتاز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

لفتت وزارة الزراعة، إلى أنه يمكن سداد مبلغ 24 جنيهاً بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الأتية: الأهلي المصري - مصر - القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم 781200/ 450/ 9 حـ.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز.

- المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الزراعة أو الإدارة المركزية للحجر الزراعي (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى (إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية ( للذكور) أو الموقف من الخدمة العامة (للإناث).

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة. إيصال الإبداع البنكي.

- لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بصيغة (jpg).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الزراعة

وتقدم طلبات الوظائف من خلال هذا الرابط عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن طريق إدخال بعض البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي ومحافظة ومحل الإقامة والمحافظة والعنوان المدونين بالرقم القومي، بالإضافة إلى بيانات المؤهل مثل التخصص والتقدير والنسبة المئوية وسنة المؤهل، ثم إدخال بيانات المؤهل الأعلى، مثل مستوى المؤهل والتخصص والتقدير وعنوان الرسالة وسنة الحصول عليه.

ويجب تحميل المرفقات المطلوبة وهي: «بطاقة الرقم القومي السارية - المؤهل الدراسي - السيرة الذاتية - صورة شخصية حديثة - صحيفة الحالة الجنائية حديثة - شهادة خبرة بالحجر الزراعي معتمدة من جهة العمل - صورة من موقف التجنيد»، ثم الضغط على «تسجيل».