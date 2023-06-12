وظائف حكومية في 9 محافظات.. بينها كيميائيون وفنيون وعمال

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد بالحجر الزراعي في وزارة الزراعة، على أن يتم التقدم لها بداية من اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو وتستمر حتي يوم 26 من الشهر نفسه.

وظائف وزارة الزراعة

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن»، التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الزراعة وشروطها وكيفية التقدم لها، وهي كالتالي:

فني زراعي

- أن يتمتع بمهارة فنية في مجال عمل الوظيفة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، وألا يزيد عمره عن 28 عاما، وأن يكون حصل على مؤهل فوق متوسط أو متوسط.

عامل خدمات

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، ويكون حاصل على مؤهل أقل من المتوسط، ويتمتع بالقدرة على تحمل الضغط وإدارة الوقت.

محاسب

يشترط إجادة المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وإجادة الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، ويكون حاصل على مؤهل عالي تجاري محاسبة ولا يقل التقدير العام عن جيد.

أخصائي كيميائي

إجادة المتقدم للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، واستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما، وحاصل على مؤهل عال بكالوريوس علوم حديث التخرج من التخصصات المختلفة التي تتلاءم مع طبيعة عمل الوظيفة ولا يقل التقدير العام عن جيد.

أخصائي زراعي

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما، وحاصل على مؤهل عالي زراعي ويكون حديث التخرج من التخصصات المختلفة التي تتلاءم مع طبيعة عمل الوظيفة، ولا يقل التقدير العام عن جيد.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية

- بطارية الرقم القومي سارية

- المؤهل الدراسي

- صحيفة الحالة الجنائية.

- إيصال الإيداع البنكي

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

كيفية التقدم للوظائف

ويتم التقدم للوظيفة فقط في المحافظة الكائن بها محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي وفقاً لاحتياج الحجر الزراعي، من موقع بوابة الوظائف الحكومية وملء البيانات المطلوبة.