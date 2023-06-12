خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء.. اعرف الأوراق المطلوبة والتفاصيل

وظائف شاغرة في تخصصات «مهندسين كهرباء قوي، وفنيين كهرباء»، كشفت عنها وزارة الكهرباء والطاقة، وحددت شركة الكهرباء عددا من الشروط والأوراق المطلوبة للقبول في الوظائف المتاحة.

الحصول على راتب شهري وتأمينات اجتماعية وصحية

ووفقا للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، يشترط في المتقدم لوظائف شركة الكهرباء، أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهرباء ومعهد فني صناعي شعبة كهرباء، وأن يتخطى جميع الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الشركة للقبول بالوظيفة، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد، ومقيد في نقابة المهندسين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023، وفق ما صدر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023

1- تبدأ خطوات التقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عبر هذا الرابط.

2- الضغط على «وظائف».

3- اختيار الهيئة الحكومية التابع لها الوظيفة أو وظائف وزارة الكهرباء والطاقة.

4- تسجيل البيانات.

5- إرفاق الأوراق المطلوبة، والتي تتمثل في «السيرة الذاتية، و2 صورة شخصية بالألوان حديثة، وشهادة خبرة في المجال، وصورة واضحة من موقف التجنيد، والمؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي».

6- الضغط على «تأكيد» ثم «إرسال الطلب».

7- توفير رقم خاص بالمستخدم يستطيع من خلاله الاستعلام عن حالة الطلب.

8- عند القبول يتم تحديد موعد للاختبارات والمقابلات الشخصية.