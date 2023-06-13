موعد صلاة العيد 2023 في موريتانيا.. احتفالات بالحدائق والساحات العامة

يسعى الأشخاص لمعرفة موعد صلاة العيد 2023 في موريتانيا في ظل اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل فيه المسلمون بفريضة الحج التي تعد خامس ركن من أركان الإسلام وكذلك ذبح الأضاحي من أجل طلب المغفرة من الله وسيوافق عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو 2023 الموافق 10 من شهر ذي الحجة.

موعد صلاة العيد 2023 في موريتانيا

وبحسب موقع «جوت براي» فإن موعد صلاة العيد 2023 في موريتانيا سيكون في الساعة السادسة و52 دقيقة، وتتخذ الصلاة في موريتانيا طابعا خاصا حيث تبدأ بخروج الأسر مكونة من الرجالة والسيدات والأطفال من خلال ارتداء الزي التقليدي للبلاد وبعدها يصلي الأفراد في المساجد وفي الساحات العامة في البلاد وبعدها يذهب الأفراد إلى المنازل من أجل تقديم التهاني والتبريكات لأقاربهم وبعدهم يتم ذبح الأضاحي وتوزيع أجزاء من هذه الأضاحي على الأقارب والأصدقاء والمحتاجين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي.

موعد صلاة العيد 2023 في موريتانيا.. بعد طلوع الشمس

تبدأ صلاة العيد 2023 في موريتانيا بعد طلوع الشمس بحوالي نصف ساعة، وتقترن عبارة التهنئة «مبارك العيد» بـ«السماح» ما يؤكد حرص الشعب الموريتاني على الاستفادة من مناسبة العيد للاعتذار عن الأخطاء، ويخرج سكان العاصمة إلى الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الألعاب الترفيهية والأماكن التي تقام فيها الحفلات الترفيهية والفنية خلال أيام العيد، بينما يفضل سكان الأرياف والقرى في موريتانيا الخروج إلى الصحراء المفتوحة أو الساحات العامة لإنشاد الأهازيج والأغاني الشعبية بجانب الرقص الشعبي المعروف بـ«لعبة الدبوس».