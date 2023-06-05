لقاء سويدان تغادر المستشفى بعد خضوعها لجراحة: عملية صغيرة وكبرت

طمأنت الفنانة لقاء سويدان محبيها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت لقاء سويدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لك الحمد والشكر يا رب على جميع قدرك، ممتنة جدا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمئن عليا، أنا الحمد لله خرجت من المستشفى، عملية كانت صغيرة وكبرت، بعتذر عن عدم الرد على الجميع، لسه تعبانة.. دعواتكم».

تحسن الحالة الصحية لـ لقاء سويدان

وكشفت لقاء سويدان في تصريحات لـ«الوطن»، صباح اليوم، عن تحسن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، وتوجهت بالشكر لكل من سأل عنها في هذه الأزمة الصحية.

لقاء سويدان تحضر حفل زفاف ميرنا نور الدين

وحرصت لقاء سويدان على حضور حفل زفاف صديقتها الفنانة ميرنا نور الدين الذي أقيم الجمعة الماضي، داخل إحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد، وحضرها عدد كبير من نجوم الوسط الفني؛ أبرزهم صلاح عبدالله، فريال يوسف، أحمد زاهر، دياب، هاجر الشرنوبي، دنيا المصري، بسمة بوسيل، أوس أوس، علي ربيع، المنتج أحمد السبكي وغيرهم.