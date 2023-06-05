نجوم الفن يدعمون لقاء سويدان بعد خضوعها لعملية جراحية: «سلامات»

شاركت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورا لها من داخل أحد المستشفيات بعد خضوعها لعملية جراحية.

وانهالت على منشور لقاء سويدان تعليقات نجوم الفن، متمنين لها دوام الصحية والعافية، وجاءت التعليقات كالتالي:

قالت فريال يوسف: «ألف سلامة عليكي»، وعلق كريم أبو ذكري: «سلامات يا قمر»، وكتبت إيمان أيوب: «ألف سلامة عليكي يا روحي»، كما انهالت تعليقات الجمهور على المنشور، متمنين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة.

عملية لقاء سويدان

ونشرت لقاء سويدان منذ قليل صورها داخل المستشفى، وعلقت عليها: «لك الحمد والشكر يا رب على جميع قدرك، ‎ممتنة جدا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمئن عليا أانا الحمد لله خرجت من المستشفى، ‎عملية كانت صغيرة وكبرت، شكرًا للدكتور الشاطر جدا عمرو عباس.. دعواتكم».