مستشفى النجوم.. فنانون يمرون بأزمات صحية أبرزهم لقاء سويدان

شهد الوسط الفني مؤخرا، العديد من الإصابات بين نجوم الفن، بعضهم أجرى عمليات جراحية، والآخر يتلقى العلاج، أبرزهم الفنانة لقاء سويدان، والفنان حسام داغر، والفنان طارق عبد العزيز، والفنان محمد مهران.

لقاء سويدان

أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، أمس الأول، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ فترة، وكشفت تطورات حالتها الصحية لـ«الوطن»، مؤكدة أنها بخير في الوقت الحالي، إذ أن العملية التي أجرتها تمت بنجاح، ووجهت الشكر للجمهور.

حسام داغر

كان المخرج أحمد داغر، شقيق الفنان حسام داغر، أعلن احتجاز شقيقه داخل العناية المركزة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتواصلت «الوطن» معه، للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية، إذ قال: «هو كويس، وإن شاء الله، هيخرج النهاردة».

طارق عبد العزيز

كان الفنان طارق عبد العزيز، تعرض لوعكة صحية مفاجأة، خلال الأيام القليلة الماضية، استدعى لعمله قسطرة، وتركيب دعامات في القلب، لكنه خرج من المستشفى، وقرر استكمال العلاج بالمنزل، وحرص على شكر الأطباء عبر حسابه بـ«فيسبوك»، وكذلك الفنان محمد رياض، الذي وقف بجانبه طوال فترة مرضه.

محمد مهران

أما الفنان محمد مهران، أجرى عملية جراحية أمس الاثنين، وتمت العملية بنجاح، ويخضع الآن لاستكمال العلاج في المستشفى.