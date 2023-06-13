الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عدة منازل في سوهاج دون خسائر بشرية

نشب حريق في عدد من المنازل والأحواش بقرية القرعان التابعة لمجلس قروي العوامر بحري بمركز جرجا بسوهاج، وانتشرت النيران سريعا لسوء الأحوال الجوية، وجرى تحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق في عدة منازل، وانتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث.

4 سيارت إطفاء للسيطرة على الحريق

كما توجه إلى مكان الحريق عاطف الصمطي، رئيس مركز جرجا، ومسؤول شركة الغاز والمياه والكهرباء، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء من نقاط إطفاء بيت داود وبرديس للسيطرة على الحريق الذي ساعدت الرياح في انتشاره سريعا، كما نتج عن الحريق إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة ولا توجد خسائر في الأرواح.

انتشار النيران سريعا بسبب الرياح

وانتقلت الجهات المعنية لموقع الحادث لبيان سبب الحريق الذي يعتقد أنه بفعل الرياح والعاصفة الترابية وفقا لشهود عيان، الذين أخطروا الشرطة والحماية المدنية فور اشتعال النيران.