نشوب حريق في منزل بسوهاج دون وقوع إصابات بشرية

اندلع حريق في حوش منزل بقرية الزارة دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى نفوق رأس ماشية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

نشوب حريق بحوش بناحية الزارة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز العقيد مصطفى سعيد، مأمور مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، يفيد نشوب حريق بحوش بناحية الزارة، دائرة مركز المنشاة.

الدفع بعدد بسيارتين إطفاء

وتبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو «بسيوني ع ا ع» 65 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف بنفوق رأس ماشية واحدة واحتراق كمية من البوص والعروق الخشبية ونفي الشبهة الجنائية