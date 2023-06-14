نظام جديد للحصول على تأشيرة شنجن بالاتحاد الأوروبي.. أسهل وأرخص وأسرع

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمشرعون الأوروبيون، على تغيير نظام تأشيرات شنجن الحالي، بحيث يصبح رقميا إلى حد كبير، دون الحاجة إلى وضع ملصقات على جوازات السفر.

النظام الجديد يتيج استخراج تأشيرة شنجن عبر الإنترنت

وبحسب وكالة «فرانس برس»: «سيتيح القانون الجديد، بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنجن لدخول دول الاتحاد الأوروبي التقدم عبر الإنترنت، بدلا من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات».

من جهته، أكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين سيجدون هذه العملية «أسهل وأرخص وأسرع».

شتينرجارد: النظام الجديد يعزز أمن منطقة شنجن

كما قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتينرجارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا التغيير «يعزز أمن منطقة شنجن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال».

ويسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تاشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل الأوروبي وحاليا على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنجن على جواز سفرهم.

ما الدول التي تشملها تأشيرة شنجن؟

وتشمل منطقة شنجن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، ولكن مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين وصلاحية الإقامات والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة.

وباستخدام هذه الأنظمة، يمكن للمتقدمين تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم، لكن نظام الاتحاد الأوروبي الجديد يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرة شنجن للمرة الأولى، أو الذين لديهم جواز سفر جديد أو قاموا بتغيير بياناتهم البيومتيرية، الحضور شخصيا إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرات.