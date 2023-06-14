العالم الهولندي يحذر مجددا من وقوع زلازل خلال الساعات المقبلة (فيديو)

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، من أن الهندسة القمرية التي تشمل كوكبي المريخ وزحل، سوف تلعب دورا رئيسيا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لأن القمر سيصنع هندسة حرجة لكل الكواكب الخارجية.

الزلازل المتوقعة ستكون حرجة للغاية

وأضاف عالم الزلازل الهولندي في مقطع فيديو: «الوقت بين تلك الهندسة سيكون أقصر وأقصر حتى يبلغ ذروته في يوليو، لقد ذكرت هذا بالفعل في التحديثات السابقة، سيكون حرجا، هناك زوايا شبه قائمة بين القمر وهذه الكواكب الخارجية، في يومي 14 و16 ستكون هناك زوايا قائمة، سيكون حرجا وكلما اقتربت هذه الزوايا حتى تحدث في نفس الوقت».

وتابع: «عندها سيكون الأمر حرجا للغاية ويمكننا أن نرى نشاطا زلزليا كبيرا نتيجة لذلك، هذه الهندسة القمرية شيء يجب مراعاته في الأسابيع والأشهر المقبلة، أتوقع زيادة زلزلية، السؤال هو ما إذا كان سيصل إلى الحجم 7 أم لا؟، وسيعتمد على مستويات التوتر في قشرة الأرض».

العالم الهولندي توقع حدوث زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو

وكان العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، حذر من وقوع زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو، تحقق بالفعل، بعدما ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، في خليج «كامتشاتكا»، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى الشرق الروسي، بعمق 46.3 كيلومتر تحت سطح الأرض.