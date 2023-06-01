عاجل.. توقعات العالم الهولندي تتحقق مجددا وزلزال عنيف يضرب دولة كبرى

يبدو أن تحذير عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجيربيتس، من وقوع زلزال مدمر في الفترة الواقعة بين 31 مايو إلى 2 يونيو، تحقق بالفعل، بعدما ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، في خليج «كامتشاتكا»، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى الشرق الروسي، بعمق 46.3 كيلومتر تحت سطح الأرض.

حيث كتب العالم الهولندي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير».

وأضاف عالم الزلازل الهولندي: «لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة، سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر».

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب روسيا

من جانبه قال فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن مركز زلزال روسيا وقع على مسافة 385 كيلومترًا من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء ريا نوفوستي» الروسية.

ولم ترد أي معلومات أو تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلال حتى الأن.

وكان عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل عاد للتحذير مجددا خلال الأسبوع الماضي، من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.

تحذير جديد لعالم الزلازل الهولندي

وفي آخر تحذيراته، توقع عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجيربيتس، أن هندسة الكواكب خلال يوم السبت الموافق 20 مايو والأحد الموافق 21 مايو، قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وأرفق عالم الزلازل الهولندي تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها «SSGEOS» جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 مايو.

زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

كما ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، أمس الأربعاء، في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة الأمريكية إن زلزال نيوزيلندا وقع في الساعة 02:21 صباحا بتوقيت جرينيتش على عُمق 33 كيلومترا، قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول بالسكان والواقع على بُعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.