العالم الهولندي يثير الجدل مجددا: أستخدم هندسة الكواكب في توقعاتي

يستمر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في إثارة الجدل بتصريحاته الخاصة حول الزلازل، وتحديد التوقيت الخاص بحدوثها، ما أثار الشكوك حوله، واتهمه البعض بأنه «دجال» يعمل على إثارة الذعر والخوف فقط.

عالم الزلازل الهولندي يرد على الانتقادات

وجاء الرد من عالم الزلازل الهولندي، قائلاً عبر تويتر: «أن هناك فرق كبير بين توقع حدوث الزلزال، وبين وقوعه بالفعل».

I explained this before. There is a major difference between AVERAGE and REAL occurrence. Still, a paper by Pierre Romanet who used averages to provide 'proof' was actually peer-reviewed and published without hesitation by @WeAreSeismica. AVERAGES DO NOT REFLECT REALITY! https://t.co/Z3tlBTi6Jr — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 11, 2023

وذكرت الهيئة التي يتبعها فرانك «SSGEOS» أيضاً عبر تغريدة على «تويتر»: «شكوك المجتمع بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل، هو خطأ، إذ أن هيئة توقع الزلازل (SSGEOS) تعرض التنبؤات بالفعل، باستخدام هندسة الكواكب».

وفي وقت سابق، اختصت «الوطن» العالم الهولندي بسؤال: «هل أنت عالم أم دجال؟»

وأجاب العالم الهولندي: «لست منجمًا أو دجالًا، ولا استخدم علم التنجيم في هذا الصدد، بل قمت بتطوير برنامج خاص به يسمى (Solpage)، وذلك لأنني لم أجد أي برنامج مناسب في علم الفلك أو التنجيم يتناسب مع بحثي الخاص».

ما الفرق بين طريقتك في التنبؤ بالزلازل وعلم التنجيم؟

الفرق الرئيسي بين طريقتي وعلم التنجيم، هو أنني أراقب النظام الشمسي بأكمله، بينما يركز المنجمون بشكل رئيسي على الأرض، كما أنني لا أفسر الكواكب مثل المنجمين، ولا أستخدم الأبراج في عملي.

واختتم العالم الهولندي حديثه لـ«الوطن»: «بحثنا يعتمد بشكل كامل على الملاحظة، ولا يعتمد على أي نظام عقائدي أو كتب تنجيم، كما أنه لا يوجد منجمين يعملون في معهد الرصد الهولندي الذي يعمل به».