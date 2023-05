العالم الهولندي يثير الجدل مجددا: أستخدم هندسة الكواكب في توقعاتي

يستمر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في إثارة الجدل بتصريحاته الخاصة حول الزلازل، وتحديد التوقيت الخاص بحدوثها، ما أثار الشكوك حوله، واتهمه البعض بأنه «دجال» يعمل على إثارة الذعر والخوف فقط.

وجاء الرد من عالم الزلازل الهولندي، قائلاً عبر تويتر: «أن هناك فرق كبير بين توقع حدوث الزلزال، وبين وقوعه بالفعل».

I explained this before. There is a major difference between AVERAGE and REAL occurrence. Still, a paper by Pierre Romanet who used averages to provide 'proof' was actually peer-reviewed and published without hesitation by @WeAreSeismica. AVERAGES DO NOT REFLECT REALITY! https://t.co/Z3tlBTi6Jr