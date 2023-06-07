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مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية

كتب:

أ ش أ
09:21 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين، إثر تعرضهم لإطلاق نار عقب حفل تخرج في مدرسة ثانوية بمدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا.

ونقلت قناة «إيه بي سي» الأمريكية عن شرطة مدينة ريتشموند قولها، إنّه تم احتجاز شخص يبلغ من العمر 19عاما، يعتقد تورطه في الحادث، مشيرة إلى أنّ القتيلين هما أحد الطلاب ويبلغ من العمر 18 عاما، والآخر أحد الأشخاص الحاضرين في الحفل، ويبلغ من العمر 35 عاما.

المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و58 سنة

وذكرت الشرطة أنّ المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و58 سنة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات حيث أنّ إصاباتهم خطيرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات حادث إطلاق النار.

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بقلم أ ش أ