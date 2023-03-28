حبس تاجر متهم بحيازة 8 آلاف مسدس صوت في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم في قضية الاتجار بالألعاب النارية في الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهم

جاء ذلك بعدما أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية بالاتجار في الألعاب النارية، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته 8460 مسدس صوت مختلفة الأشكال والأحجام ألعاب نارية.

بمواجهته أقرّ بقيامه بالاتجار في الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

ومن جانبه يقول المحامي محمود عبدالله، إنَّ القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يحتاز الألعاب النارية والمفرقعات دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف الخبير القانوني، أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة بمصادرة محل الجريمة، وأيضا المباني أو المنشآت وأدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات.