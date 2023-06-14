السيسي يفتتح مشروعات قومية ضمن «حياة كريمة» (بث مباشر)

نشرت فضائية إكسترا نيوز، بثا مباشرا لافتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية.

مبادرة حياة كريمة

وغيَّرت مبادرة حياة كريمة، حياة أبناء القرى، حيث تحولت منازلهم من كومة رمال وحياة غير آدمية دون مرافق، إلى مكان متكامل الخدمات في المجالات كافة، مع إنشاء المراكز الطبية ومراكز الشباب والوحدة الطبية، فضلا عن تطوير المرافق بشكل كامل.