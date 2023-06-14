صرف صحي وغاز طبيعي.. مشروعات حياة كريمة تزين «الروضة» في المنيا

زيَّنت مشروعات حياة كريمة قرية الروضة في ملوي، وهو المركز الأكبر بين مراكز جنوب المنيا، وتم إدراج جميع قراه وعزبه ونجوعه في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتنعم قرية الروضة التي تقع على الطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، بمشروع صرف صحي بلغت نسبة تنفيذه 95% ومشروع غاز طبيعي سيقضي على أزمات أسطوانات البوتاجاز بشكل تام وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 70%.

مشروع توصيل الغاز الطبيعي

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن مشروعات مبادرة حياة كريمة الجاري تنفيذها بقرية الروضة، تشمل الصرف الصحي بالبياضية وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%، ومشروع توصيل الغاز الطبيعي بنسبة تنفيذ 70%، مؤكداً تسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.

الجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.