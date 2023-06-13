مساعد وزير التنمية المحلية: الهجرة من الصعيد للعاصمة انخفضت بعد «حياة كريمة»

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هذه المنطقة من البلاد كانت تعاني من مشكلات تتعلق بانقطاع الكهرباء وتلوث المياه فضلا عن مشكلات الصرف الصحي والطرق والترع والري، وكانت مشكلاتها ترتبط بالبنية التحتية الأساسية قبل ثورة 30 يونيو.

استطلاع رأي عن احتياجات الصعيد

وأضاف «الهلباوي»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم محمد مصطفى شردي عبر قناة «الحياة»، أنه جرى عمل استطلاع رأي للمواطنين بالصعيد بتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ 3 شهور حول احتياجاتهم ومدى رضائهم عما تم، إذ أن الاحتياجات بعد برنامج التنمية المحلية اختلفت تماما عن الماضي، إذ أنها أصبحت تتعلق بفرص العمل والاقتصاد وهكذا.

حياة كريمة جزء من إنجازات الحكومة

وتابع، أن مبادرة حياة كريمة جزء من مجهودات وإنجازات الحكومة ككل، مشيرًا إلى أنه جرى أول دراسة في عام 2015 حول الاحتياجات في الصعيد ومدى رضاء المواطنين عن الأوضاع هناك، إذ وجدنا سوهاج وقنا من أفقر المحافظات في مصر، كما أن هناك 60 ألف مواطن يهاجروا سنويا من سوهاج وقنا إلى القاهرة والإسكندرية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ولكن الوضع اختلف تماما إذ تقلص عدد المهاجرين إلى 10 آلاف مواطن حسب آخر دراسة أجريت.