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7 معلومات عن تطوير «حياة كريمة» لمعيشة المواطنين في الغربانيات بالإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
07:12 ص | الأربعاء 14 يونيو 2023
تطوير حياة كريمة

تطوير حياة كريمة

غيَّرت مبادرة حياة كريمة، المعيشة لأبناء قرية الغربانيات حيث تحولت الحياة من كومة رمال وحياة غير آدمية بدون مرافق إلى منطقة كاملة من الخدمات المتكاملة في كل المجالات، منها مركز شباب ووحدة طبية، بالإضافة إلى تطوير المرافق بالكامل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تطوير مبادرة حياة كريمة لقرية الغربانيات وفقا لأحدث البيانات الرسمية من المبادرة.

نسبة إنجاز أعمال حياة كريمة في قريتي بهبج والغربانيات

وأصدرت المبادرة بيانا تفصيليا عن نسبة إنجاز أعمال حياة كريمة في قريتي بهبج والغربانيات تمثل في عمليات الإنجاز بالنسبة المئوية لكل مشروع يتم على أرض كلا القريتين، وجاء كالتالي:

- مركز شباب الغربانيات 100%.

- وحدة طب الأسرة الغربانيات 95%.

- محطة رفع الصرف الصحي نجع الفلاحين بالغربانيات بنسبة 50%.

- محطة رفع الصرف الصحي نجع طلب بالغربانيات بنسبة 50%.

- محطة رفع الصرف الصحي الجويرة بالغربانيات بنسبة 50%.

 

استكمال مشروعات حياة كريمة في الغربانيات الإسكندرية 

أكدت المبادرة على الانتهاء الفعلي من مركز شباب الغربانيات ووحدة طب الأسرة.

- تواصل المبادرة العمل على انتهاء المشروعات الأخرى.

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بقلم كيرلس مجدى