«صحة سوهاج» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في قرية نجع الدير

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن تنظيم قافلة طبية بقرية نجع الدير بمركز سوهاج، يومي الأربعاء والخميس، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ندوات صحية وتثقيفية لحياة كريمة بسوهاج

وأوضحت مديرية الصحة في بيان، أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية، تشمل الباطنة والعظام والجراحة والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والرمد والأسنان، فضلا عن وجود خدمات التحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة لعقد ندوات للتثقيف الصحي بكل الموضوعات الصحية والمجتمعية التي تلمس حياة المواطنين، من بينها أضرار الختان، والتربية السليمة للأطفال والرضاعة الطبيعية، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية.

تحويل الحالات الجراحية لمستشفى سوهاج الجامعي

كما يتم توجيه الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإجراء العمليات الجرحية اللازمة مجانا، بينما يتم تحويل المواطنين حاملي بطاقات التأمين الصحي لمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج.

مبادرة حياة كريمة بسوهاج

وتنفذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» في 182 قرية داخل 7 مراكز بمحافظة سوهاج بالمرحلة الأولى، وهي البلينا ودار السلام والمنشأة وساقلتة وجرجا وطما وجهينة والمراغة.