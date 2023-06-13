دار الإفتاء توضح شروط ذبح الأضحية للنساء: لا فرق بينها والرجال

حددت دار الإفتاء المصرية شروط ذبح الأضحية للنساء، حيث أكدت أنه يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية مثل غيرها من الرجال، فضلا عن أنه من شروط الذابح أن يكون عاقلًا ومسلمًا وألا يذبح لغير اسم الله تعالى.

شروط ذبح الأضحية للنساء

وأضافت «الإفتاء»، في بيان لها خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من بين شروط ذبح الأضحية للنساء لا فرق بينها وبين الرجل: «لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء».

شروط ذبح الأضحية للنساء.. لا حرج

وبخصوص شروط ذبح الأضحية للنساء، فقد استدلت دار الإفتاء المصرية أنه قد روى عن روي عن سعد بن معاذ أنّ امرأة كانت ترعى غنمًا في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حيّة فذكتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها».

وتابعت الإفتاء:« هذا الحديث يدل على أنّ ذبح المرأة لا حرج فيه وأنّه مثل ذبح الرجل، لأن الله تعالى يقول {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى أو كتابيًّا أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ}،