متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي؟.. «الإفتاء» توضح

قبل أسابيع قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، يترقب قطاع كبير من المواطنين توقيت ذبح الأضحية، وبالتالي يكون سؤال متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي حاضرا بقوة، لتحري الوقت المناسب والتأكد من نحر الأضحية في الوقت الذي حدده الشرع، ويوضح التقرير التالي متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي، وفق دار الإفتاء المصرية.

متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي؟

وفيما يخص سؤال متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّ وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر والبوادي، وهذا قول الشافعية والحنابلة.

وقت انتهاء ذبح الأضحية

وينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أنّ أيام النحر 4: يوم العيد و3 أيام بعده، وهو قول الشافعية، واحتج الشافعية على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُل أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبَحٌ» أخرجه ابن حبان، قال الإمام الشافعي في «الأم» (2/ 244، ط. دار المعرفة): [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] اهـ.

أفضل وقت لذبح الأضحية

وأفضل وقت لذبح الأضحية، هو اليوم الأول، وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة، فاليوم الأول أفضل منها فيما يليه، لأنها مسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: «وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: 133]، والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة والجنة، وهو العمل الصالح. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.