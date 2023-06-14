10 قرارات اتخذها محافظ جنوب سيناء استعدادا لعيد الأضحى المبارك

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجرى توزيع الأدوار على كل المديريات والإدارات الحيوية، موضحًا أنه جرى إرسال تعليمات مكتوبة لكل القطاعات في إطار الاستعدادات لاستقبال العيد.

أوضح «فودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، أنه جرى الاستعداد لعيد الأضحى بداية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى التنبيه على كافة القطاعات والمديريات بفتح غرفة العمليات طوال 24 ساعة والربط مع غرفة عمليات المحافظة.

وعقد المحافظ عدة اجتماعات متتالية مع رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات، بشأن تنظيم العمل طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وأصدر 10 قرارات في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، على النحو التالي:

10 قرارات في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى

1- إيقاف إجازات الأطباء وهيئة الإسعاف.

2- وقف إجازات رؤساء المدن ومديري الصحة والطب البيطري والتموين.

3- تكليف إبراهيم الحارون مدير تموين جنوب سيناء بالمرور على كل المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع التموينية واللحوم.

4- التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الوقود خلال إجازة عيد الأضحى.

5- فتح المجازر لذبح الاضاحي بالمجان طوال فترة العيد.

6- تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار.

6- تنظيف الشواطئ العامة والحدائق وتوفير احتياجات المواطنين خلال إجازة العيد.

7- تكليف رؤساء المدن بالمرور على المستشفيات والمتنزهات والشواطئ قبل عيد الأضحى للتأكد من جاهزيتها.

8- فتح غرف عمليات بكل مديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة.

9- رفع درجة الاستعداد بالمدن السياحية التي تستقبل سياح خلال إجازة العيد.

10- تعقيم الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى.