خدمات جديدة تقدمها «السكة الحديد» قبل عيد الأضحى.. منها قطارات إضافية

أعلنت هيئة السكة الحديد تقديم حزمة من الخدمات الجديدة على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي، قبل عيد الأضحى، ويستمر تشغيلها حتى بعد العيد، منها تشغيل قطارات بشكل يومي لأول مرة، وامتداد قطارات لمحطات لم تكن تصل إليها من قبل، فضلاً عن إتاحة خدمات جديدة للركاب حاملي الاشتراكات.

امتداد سير قطارات

أول هذه الخدمات على خط الوجه القبلي، حيث قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطار 1006 / 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - سوهاج» والعكس إلى محطة نجع حمادي، بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج، وامتداد مسير قطاري 704 / 703 ركاب «مغاغة - سوهاج» والعكس لمحطة المنشأة، بدلاً من انتهائه بمحطة سوهاج.

وتشمل الخدمات المقدمة على الوجه القبلي امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - نجع حمادي» إلى محطة الأقصر، وقيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر، فضلاً عن تعديل جدول قطار 2010 مكيف «القاهرة- أسوان».

وللتيسير على جمهور الركاب، قررت هيئة السكة الحديد وقوف قطار 990 في محطات العياط وببا والفشن، ووقوف قطار 971 بمحطات المراغة وسمالوط ومطاي وبني مزار، فضلاً عن زيادة تركيب قطار 990 مكيف «القاهرة - سوهاج»، وزيادة تركيب قطار 971 مكيف «القاهرة - سوهاج» والعكس ليكون بنفس التركيب الوارد به قطار 990، وذلك لخدمة ركاب المحطات المضافة لقطاري 971 / 990.

زيادة تركيب قطارات

ومن ضمن الخدمات التي قدمتها هيئة السكة الحديد للركاب بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، زيادة تركيب قطار 986 مكيف «القاهرة - الأقصر»، وزيادة تركيب قطار 987 مكيف «الأقصر - القاهرة»، ليكون بالتركيب الوارد به قطار 986 للأقصر بنفس جدوله الحالي، وذلك لاستيعاب ركاب قطاري 970 / 991.

وقدمت هيئة السكة الحديد خدمات مشابهة لركاب الوجه البحري، أولها امتداد قطار 809 سياحي «شبرا الخيمة - بيلا» إلى محطة شربين بدلاً من محطة بيلا، وقيام قطار 810 سياحي من محطة شربين الساعة 3:15 صباحاً، ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحاً، كما تقرر اختصار قطار 501 ركاب «طنطا - شربين» بمحطة بيلا بدلاً من محطة شربين، وقيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحاً ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحاً.

وتستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح، فاعتباراً من يوم السبت المقبل يتم تشغيل قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح» بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً، كما يتم تشغيل قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح» بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً.

تركيب عربات ثالثة مكيفة

كما قررت الهيئة، وفق تقرير لها، تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح- القاهرة» بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يومياً، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 يونيو يتم تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»، واعتباراً من يوم السبت الموافق 17 يونيو يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 «القاهرة - مرسى مطروح» أيام السبت والاثنين والأربعاء، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 يونيو يتم تشغيل قطار 775 / 774 «مرسى مطروح - القاهرة» مطروح أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

أيضاً قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للركاب حاملي اشتراكات قطارات «تحيا مصر» بالسفر وقوفا بالقطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات «تحيا مصر» إلى «ثالثة تهوية ديناميكية».

كما قررت الهيئة تشغيل قطارات التالجو أرقام «2023/2025» و «2022/ 2024» يومياً بين «القاهرة- الإسكندرية» والعكس بنفس مواعيدها الحالية، وقيام قطار 2022 «الإسكندرية- القاهرة» من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي.

آخر هذه الخدمات هي تعديل تركيب بعض القطارات على خطي «بشتيل - إيتاي البارود- الإسكندرية» والعكس، و«القاهرة - منوف - الإسكندرية» والعكس، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وفي ظل التحديث المستمر بكل القطاعات، خاصة قطاع الوحدات المتحركة.