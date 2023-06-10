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السيسي يسأل فتيات السكة الحديد عن تأهيلهنّ بالكليات العسكرية.. والطالبات: تعلمنا الانضباط

كتب:

نرمين عفيفي
01:49 م | السبت 10 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه فتيات السكة الحديد

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه فتيات السكة الحديد

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية، فتيات هيئة السكة الحديد ممن يتلقين تدريبات بالأكاديميات العسكرية قبل الالتحاق بوظائفهنّ.

إحدى الفتيات: استفدنا كتير جدا.. تعلمنا إدارة الوقت واللياقة البدنية

وقال رئيس الجمهورية لفتيات السكة الحديد: «أنا جاي أطمن عليكم وأشوف يا ترى الفترة اللي قعدتوها رأيكم إيه فيها، هل نكمل في التجربة دي ولا لأ بصراحة؟»، لترد إحداهنّ ممثلة عن زميلاتها: «الدورة مفيدة جدًا لينا يا فندم لأنها بتعلمنا حاجات كتير ومنها الانضباط وإدارة الوقت واللياقة البدنية».

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بقلم نرمين عفيفي