السيسي يسأل فتيات السكة الحديد عن تأهيلهنّ بالكليات العسكرية.. والطالبات: تعلمنا الانضباط

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية، فتيات هيئة السكة الحديد ممن يتلقين تدريبات بالأكاديميات العسكرية قبل الالتحاق بوظائفهنّ.

إحدى الفتيات: استفدنا كتير جدا.. تعلمنا إدارة الوقت واللياقة البدنية

وقال رئيس الجمهورية لفتيات السكة الحديد: «أنا جاي أطمن عليكم وأشوف يا ترى الفترة اللي قعدتوها رأيكم إيه فيها، هل نكمل في التجربة دي ولا لأ بصراحة؟»، لترد إحداهنّ ممثلة عن زميلاتها: «الدورة مفيدة جدًا لينا يا فندم لأنها بتعلمنا حاجات كتير ومنها الانضباط وإدارة الوقت واللياقة البدنية».