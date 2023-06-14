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متحدث «الخارجية»: مصر استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ بدء النزاع

كتب:

أ ش أ
12:15 ص | الأربعاء 14 يونيو 2023
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.

مصر ستترأس يوم 19 يونيو الجاري مؤتمرا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان

وقال المتحدث الرسمي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء، إن مصر ستترأس يوم 19 يونيو الجاري مؤتمرا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين.

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