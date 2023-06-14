مسلم: الشرق الأوسط ليس من أولويات أمريكا لكنها تدرك تطور الحريات الدينية في مصر

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى الحوار الوطني دون أن يكون هناك أزمات طاحنة تتعرض لها الدولة، ولم يكن النظام أيضًا في حالة ضعف، نافيًا كل الأقاويل التي من شأنها دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بسبب ضغوط خارجية.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على شاشة «النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، أنه عاد من الولايات المتحدة الأمريكية منذ أسبوعين أو ثلاثة، إذ كان بصحبة وفد مع المجتمع المدني يضم الهيئة الإنجيلية، بمشاركة الدكتور أندرية زكي، وكذلك السفير محمود كارم، والنائب طارق رضوان، وسميرة لؤي مسؤولة الحوار في الهيئة الإنجيلية.

الشرق الأوسط ليس على أجندة أمريكا

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن الحوار كان دائرا مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية وبعض مراكز الأبحاث هناك حول الشرق الأوسط، والذين أكدوا أن الشرق الأوسط ليس على أجندة أمريكا وليس في أولويات أجندة أمريكا، معربين عن مدى إدراكهم حجم ما تم في مصر سواء في التنمية أو على الأقل في ملف الحريات الدينية بشكل كبير.

أولويات واشنطن أصبحت ناحية الصين وروسيا

وتابع: «أولويات أمريكا بقت ناحية الصين وروسيا، بعض مراكز الأبحاث هناك بيقولوا بنضغط على الحكومة الأمريكية عشان يرجعوا تاني يهتموا بالشرق الأوسط، طب إحنا اتحايلنا عليهم كتير عشان سد إثيوبيا وفي الآخر معلموش حاجة».