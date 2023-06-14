الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافات متحركة بمحور صلاح سالم

شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تدفقًا مروريا خلال ساعة الذروة الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث يقوم رجال الأمن في الشوارع والساحات بمراقبة حركة السيارات والتأكد من سلامة نقل المواطنين عبر المحور والطرق المتقاطعة، وإزالة أي كثافة مرورية أو عوائق على على الطرق الدائرية والمحاور الرئيسية.

الحالة المرورية أعلى الطرق بمحافظة الجيزة

ووفق إدارة المرور، فخلال الصباح الباكر شهدت حركة السيارات على أعلى محور بالجيزة سيولة مرورية، وأيضا منطقة النيل السياحية والأهرامات والبحر، والنزول الدائري داخل منطقة الخدمة إلى صعيد مصر والورق والمريوطية، من جميع النواحي.

الحالة المرورية أعلى الطرق بمحافظة القاهرة

أما بالنسبة لطرق والشوارع الرئيسية لمحافظة القاهرة، فقد شهدت كثافات مرورية متحركة على محور صلاح سالم في الاتجاهين سواء القادم من شرق القاهرة اتجاه مطلع أكتوبر اتجاه مناطق وسط المدينة أو القادم من منزل كوبري العباسية والدراسة اتجاه مسطح أرضي مدان بالعروبة.

كما نصحت إدارة المرور، باتخاذ كوبري الفردوس المستحدث اتجاه نفق الأزهر، أما القادم من منزل كوبري العباسية ومناطق الدراسة اتخاذ امتداد شارع رمسيس، وتوجد كثافات متحرك أعلى طريق الطريق الدائري القادم من نفق N-A زهراء المعادي المعادي اتجاه مدن التجمعات الجديدة لذلك يفضل استخدام محور حسب الله الكفراوي.

نصائح لقائدي السيارات في حالة وجود شبورة ترابية

من جانبه قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن» إن البلاد شهدت أمس واليوم شبورة ترابية على الطرق الصحراوية مع سرعة الرياح التي وصلت إلي سرعة 40 كيلومترا في الساعة، ولذلك ينصح قائدي السيارات في حالة وجود شبورة ترابية اتخاذ الحيطة والحذر وأن تكون السرعة هادئة للتحكم في عجلة القيادة بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات المرورية.