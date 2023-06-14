«مياه سوهاج» تستطلع آراء المواطنين حول الخدمة المُقدمة إليهم

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز جرجا بسوهاج ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحي؛ لتوصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي، ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها.

أهداف استطلاع الرأي بمياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن استطلاعات الرأي تهدف أيضا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، لافتًا إلى أن أن مسئولي التوعية بالشركة أجروا 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين؛ لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.

نشر رسائل التوعية للمواطنين

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.