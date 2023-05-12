ماذا قالت لغة جسد دونالد ترامب في لقائه مع «cnn»؟.. «ندم وثقة واستياء»

مجموعة من الحركات الجسدية، ظهر بها دونالد ترامب، الرئيسي الأمريكي السابق، خلال لقائه على قناة «cnn»، وحديثه عن مجموعة من الأحداث العالمية، نستعرض في التقرير التالي، عن تحليل لغة جسد ترامب، وما الذي تعبر عنه هذه الحركات الجسدية.

تفسير لغة جسد دونالد ترامب

حينما وجهت المذيعة، سؤالا إلى دونالد ترامب، أنه قال عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه شخص ذكي، وعند إجابته عن السؤال وجَّه نظره إلى الأرض، وهذا يدل على الندم من أنه صرح بمثل هذا التصريح من قبل، وأنه تحدث بكلام جيد في وقت ما عنه، وذلك حسبما أوضحه محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، في تصريحات لـ«الوطن».

هناك حركة استعراضية تميز بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ملازمة له باستمرار خلال خطاباته، وهي ضم يديه الاثنتين مرات عدة حتى يظهر بياض كفيه، وهذه تدل على أنه شخص جريء ومنفتح لا يهاب أحدا، يعبر عن رأيه بكل سهولة ويسر في أي شخص كان أو أي رئيس دولة.

الشعور بحالة نفسية سيئة

«هل تعتقد أن بوتين مجرم حرب» سؤال وجهته المذيعة إلى «ترامب»، فما كان من الأخير إلا أن يُشبِّك أصابع يديه، وهذه الحركة تعبِّر عن الشعور بحالة نفسية سيئة، كما أنها تعبِّر عن الاستياء من طرح هذا السؤال عليه، لذلك فضل أن يراوغ في الإجابة.

أما عن حركة الرأس وثبات نبرته، تدل على الجدية والصدق، وذلك حينما أخبر المذيعة أنه لو كان موجودا، لما استطاع «بوتين» الدخول إلى أوكرانيا، بينما حركة عمل المثلث الهرمي بأصابع يديه، خلال الحديث، تدل على ثقته العالية بنفسه، وهذه تعد ضمن الإشارات الملازمة باستمرار للرئيس الأمريكي السابق.