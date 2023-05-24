آخر مستجدات تنفيذ محطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط البحري «فيديو»

وثقت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ محطة حاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط البحري ضمن خطتها لتطوير كافة المواني المصرية البحرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، في فيديو جديد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافته إلى الاهتمام الكبير بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

وصفت الدكتورة إيمان عبدالغفار، المدير التنفيذي للاتحاد العربي لغرف الملاحة، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بأنها محطة واعدة للحاويات خاصة مع عمق أرصفتها وطولها والتي تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا وعمق يصل إلى 17.50 متر: «هي مشروع الدولة وحاجة مشرفة»، مؤكدة أنها ستحقق معدلات مرتفعة من تداول البواخر الواردة من مختلف دول العالم، فضلاً عن زيادة معدلات التفريغ بالنسبة للحاويات.

رؤية مستقبلية لقطاع النقل البحري

من المقرر أن تسهم محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في لفت نظر العالم لقدرة مصر في هذا المجال بشكل أفضل، وفق ما روته الدكتورة إيمان عبدالغفار لـ«الوطن»، موضحة أنها «رقم واحد» في عمق الأرصفة، فهي بمثابة نافذة للعالم كله، خاصة مع قدرتها على رفع تصنيف ميناء الإسكندرية وتوفيرها فرص عمل.

طفرة غير طبيعية شهدها قطاع النقل البحري في مصر في الفترة الحالية، بحسب ما رأته الدكتورة إيمان عبدالغفار، موضحة أنه هناك تطوير كبير لهذا القطاع على عكس ما كان عليه في السنوات الماضية، مؤكدة أن الدولة لديها رؤية واضحة ومستقبلية للاهتمام بهذا القطاع لدوره المهم في الاقتصاد والاستثمار.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

- تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع.

- تنقسم المحطة إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات».

- المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً.

- تستقبل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.