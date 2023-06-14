إعادة فتح شواطئ القطاع الغربي مع تحسن حالة الطقس في الإسكندرية

أعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فتح شواطئ القطاع الغربي مع تحسن حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حيث رفعت عليها الرايات الصفراء بدلاً من الحمراء، والتي كان يمنع معها نزول البحر.

وبحسب بيان مصايف الإسكندرية اليوم، فإن حالة البحر على شواطئ القطاع الشرقي هادئة ومستقرة ولون الراية خضراء وبلغت نسبة الإشغال 25%، وفي القطاع الغربي نسبة الإشغال 15% وحالة البحر أعلى من ارتفاعها الطبيعي لذا رفعت الراية الصفراء وللأمان يجب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ.

تحسن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وشهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحسنًا في الأجواء من حيث اعتدال درجات الحرارة وهدوء معدل ارتفاع الأمواج وشدة سرعة الرياح، بالإضافة إلى غياب الأمطار التي ضربت المدينة الساحلية أمس، ما يعني أن هناك حالة من التحسن على كافة المستويات ويعد يوم صيفي طبيعي ومميز مختلف عن طقس أمس.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم تبلغ 28 درجة مئوية صباحا و20 مساء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، وتوقف سقوط الأمطار التي ضربت المدينة الساحلية أمس.

تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وشهدت تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم بلوغ معدلات ارتفاع الأمواج ما بين منخفضة إلى متوسطة بمقدار من من 1 إلى 1.5 متر.

وتنشط الرياح مع طقس الإسكندرية اليوم، بقدر 26 كيلو متر في الساعة، على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة صباحا مع طقس مميز ليلا، وهو معدل أخف من سرعة الرياح أمس ليعود الهدوء والاستقرار مرة أخرى.