«الصحة» توجه رسالة لمرضى الكبد.. وتحذر من بعض المأكولات

وجَّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضى الكبد، قائلة في تقرير رسمي لها، إن على مرضى الكبد ضرورة المتابعة المستمرة للحماية من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن القيام بعادات سلوكية خاطئة أو تناول أطعمة مُضرة على مرضى الكبد، لافتة إلى إمكانية المتابعة داخل مبادرة الرئيس للكشف المبكر والمتابعة والعلاج لمرضى سرطان الكبد.

أماكن عمل المبادرة الرئاسية.. الكشف والمتابعة لمرضى الكبد مجانا

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطن ورفع الوعي الصحي من خلال المبادرات الصحية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية تعمل داخل كل الوحدات الصحية، والتى تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

الأكلات الممنوعة على مرضى الكبد

وحددت وزارة الصحة والسكان الأكلات الممنوعة عن مرضى الكبد وجاءت على النحو التالى:-

- الأطعمة المليئة بالسكريات

- الأطعمة الغنية بالدهون أو الأطعمة المقلية كالبطاطس المحمرة، حيث إن هذه المأكولات تعمل على زيادة محتوى الدهون على الكبد.

- الأطعمة المالحة، فالملح يعمل على تفاقم السوائل في الجسم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية للكشف والمتابعة في مبادرة سرطان الكبد من خلال التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة ومعرفة أماكن الوحدات الصحية.