محظورات الإحرام.. أفعال يجب تجنبها أثناء أداء مناسك الحج

أيام قليلة تفصلنا عن أداء المناسك الأكثر قدسية للمسلمين، وهي أداء مناسك الحج أحد أهم أركان الإسلام الخمسة، حيث بدأ موسم الحج 1444 لبيت الله الحرام، لذلك يبحث الحجاج عن محظورات الإحرام، فضلا عن أفعال يجب تجنبها أثناء الحج، والأشياء التي يجب فعلها في الحج.

محظورات الإحرام.. اعرفها

وكشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت عن محظورات الإحرام للسيدات والرجال وأفعال يجب تجنبها أثناء الحج، والأشياء المستحب فعلها، والتي جاءت على النحو التالي:

أخطاء شائعة في الحج

قد يرتكب الحاج بعض الأخطاء الشائعة خلال أداء مناسك الحج، تبطل ثوابه أو تقلله، وهي من محظورات الإحرام، ويمكن رصد تلك الأفعال كالآتي:

- تأخير الإحرام عن الموعد والمكان، فالحج مرتبط بمواقيت مكانية محددة وهي 5 كما قالها النبي صلي الله عليه وسلم وهي ذو الحليفة والجحفة، ويلملم، وذات عرق، ووادي محرم لمن أتى عليهن أو حاذاهن بطائرة أو سفينة أو سيارة.

- قيام الحجيج برفع أيديهم لتحية البيت والكعبة عند رؤيتها، ولكن الصحيح هو الدعاء الوارد عن سيدنا النبي «بسم الله اللهم صلي على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وأدخلني أبواب رحمتك».

- المزاحمة والمدافعة وأذية الحجاج خلال الطواف، خاصة عند الركن اليماني «لمس الحجر الأسود».

- رفع الصوت بالدعاء والذكر وعدم مراعاة الحجيج الآخرين.

- التمسح والتبرك بجدار الكعبة أو لباسها أو المقام، أو أبواب الحرم والجدران.

- دخول الطائفين حجر إسماعيل «الحطيم» مما يفسد شروط الطواف.

- صلاة الطائفين في أماكن الزحام.

- صلاة الرجل وهو عاري المنكبين، أو لا يرتدي سوي الإزار.

- انشغال الحاج بالتحدث مع المرافقين والنظر ومشاهدة المكان خلال أشواط السعي، بدلا من الانشغال بالذكر والدعاء.

الأشياء التي يجب فعلها في الحج

ويجب على الحاج أداء بعض الأشياء خلال أداء المناسك المقدسة، والتي لا يجوز تركها بدون عذر، وإلا استوجب عليه الدم «التضحية» ويوزع لحمها على فقراء الحرم، وتعتبر من محظورات الإحرام وهي كالآتي:

الإحرام، يجب أن يبدأ بنية القلب، والتحدث بها بلسانك قائلا: «لبيك اللهم حجًا» أو «اللهم لبيك عمرة وحجًا».

الوقوف بعرفة إلى الغروب، وهو الركن الأعظم في مناسك الحج، لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم «الحج عرفة».

المبيت بمزدلفة، أو أن يكون حاضرًا بها بعد منتصف الليل حتى ولو لوقت قصير.

المبيت بمنى ليالي التشريق، يجب أن يكون حاضرًا بها معظم ساعات الليل.

رمي الجمرات، وهي جمرة العقبة من ليلة النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق.

الحلق أو التقصير، والحلق هو الأفضل للرجل، بينما يكون التقصير للمرأة.

طواف الوداع، ويكون بعد انتهاء الحاج من جميع المناسك، ويكون 7 أشواط.

محظورات الإحرام للرجال

وهناك بعض محظورات الإحرام للرجال وهي:

أن يقوم الحاج بإزالة الشعر سواء الرأس أو الجسم، وإذ فعل استوجب الفدية لقوله تعالى: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» البقرة الآية 196.

- تقليم الأظافر سواء اليدين أو القدمين.

- تطيب ملابس الإحرام أو البدن بالطيب أو العطور.

- الزواج، العلاقة الجنسية، القيام ببعض الأفعال التي تثير الشهوات كالقبلات أو الأحضان بين الزوجين، لقوله تعالي «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» البقرة الآية 197

- لبس المخيط، ويُقصد بها الملابس المفصلة على هيئة الجسم، كالقمصان، السراويل وغيرها.

- تغطية الرأس بشيء ملتصق كالقبعة أو العمامة، وإنما يتم استخدام الشمسية الخيمة.

محظورات الإحرام للنساء

أما عن محظورات الإحرام للسيدات، فهي أن ترتدي ملابس إحرام مزركشة أو تتزين، فالأصل هو أن تكون الملابس بسيطة بلا تبرج، ولا يستحب ارتداء النقاب أو القفازات، ويمكنها ان تسدل الخمار على وجهها إذا أرادت.

كما لا يجوز للحائض الطواف إلا بعد الاغتسال، ولكن إحرامها في حد ذاته سليم.