موسم الحج 2023.. 10 نصائح للحجاج من وزارة الحج والعمرة بالسعودية

قبل أيام قليلة من بدء موسم الحج 2023 أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أهم 10 نصائح للحجاج يجب اتباعها حتى يكونوا آمنين فضلا عن بعض المحاذير المخالفة للقوانين حتى لا يتعرض الحاج للمساءلة القانونية التي تصل للغرامة والحبس والترحيل.

تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشرها يوميًا، قبل بدء موسم الحج 2023 أهم 10 نصائح للحجاج من وزارة الحج والعمرة بالمملكة.

نصائح للحجاج قبل موسم الحج 2023

طالبت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله باتباع بعض النصائح التي تحميهم خلال أداء الركن الخامس للإسلام، وأهمها أداء المناسك المقدسة، يكون بعد الحصول على تصريح الحج عبر تطبيق توكلنا، وبدونه يعتبر الحاج مخالفا ويتعرض للمساءلة في موسم الحج 2023.

أما عن نصائح الحجاج التي يجب اتباعها للحماية من الأمراض وتنتشر بسبب التجمعات، فجاءت كالآتي:

1- ارتداء كمامة طبية خلال أداء المناسك، أو عند التواجد في تجمعات.

2- يجب أن يتم تغطية الأنف والفم وذلك خلال السعال أو العطس باستخدام منديل أو في ذراعيك.

3- خلال أداء نسك قص الشعر يجب اختيار «حلاق مرخص» والتأكد من أن الأدوات المستخدمة هي لمرة واحدة فقط.

4- من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج، لذلك ينصح الحاج بارتداء شمسية لتقليل الإصابة بالإجهاد الحراري.

5- الحرص على غسل الوجه والعينين باستمرار خلال أداء المناسك.

6- المداومة على غسل اليدين باستمرار.

7- التأكد من نظافة الثياب وملابس الإحرام حتى لا تتعرض لمشاكل جلدية بسبب الحر والعرق.

8- الحرص على تناول كميات مناسبة «حسب العمر والوزن» من الماء على مدار اليوم.

9- تناول أطعمة صحية للحفاظ على المناعة خلال أداء المناسك.

10- تنظيف مكان الإقامة التي تقيم فيها بشكل يومي.

عقوبة الحج بدون تصريح

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الأشخاص الذين يقومون بأداء المناسك بدون الحصول على تصريح يتعرضون لعقوبات متعددة، منها الغرامة المالية التي تصل لـ50 ألف ريال، وكذلك التعرض للحبس مدة 6 أشهر، فضلا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة «يوضع على القائمة السوداء للمملكة»، وتشوية سمعة المخالفين في وسائل الإعلام.