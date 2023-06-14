محافظ الإسكندرية: الانتهاء من إنشاء 5 مدارس جديدة بـ57 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الجاري من إنشاء 5 مدارس، بإجمالي 82 فصلا وبتكلفة تقدر بـنحو 57 مليونا و691 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جار العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالي 659 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنيه.

تطوير الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب الإسكندرية

وأكد «الشريف»، أن محافظة الإسكندرية، تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وخاصة فيما يختص بالتوسع في بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول، للحد من تكدس الطلاب بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

صيانة 19 مدرسة في الإسكندرية

ومن جانبه؛ أوضح المهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر الـ6 الماضية قد بلغت 19 مدرسة بإجمالي تكلفة تقدر بـ50 مليونا و237 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جار صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة 116 مليونا و741 ألف جنيه.