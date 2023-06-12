محافظ الإسكندرية: فتح المجازر مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة لعيد الأضحى المبارك، أهمها التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام العيد وحتى أيام التشريق الثلاثة.

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

متابعة لحوم عيد الأضحى

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري تتولى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.

وأشار إلى أنه يصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

لجنة لمتابعة ذبائح عيد الأضحى في الإسكندرية

وأوضح أنه يتم تشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام، تختص بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة، وفي حال الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الاثنين 26 يونيو الجاري، بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.

كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.

عقوبة إقامة شوادر دون تصريح

وأكد أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح، غلق للمحل لمدة 60 يوما ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.

ولفت إلى أن شركة نهضة مصر تختص بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح، وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وقيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به.