خبير: السياحة صناعة تحتاج التسويق السليم ودعم «الطيران الشارتر»

قال حسام هزاع خبير سياحي، إنّ السياحة صناعة تحتاج إلى التسويق السليم بطرق صحيحة وتقديم الخدمة على أعلى مستوى طبقا لاحتياجات السوق، مشددًا على أنَّ كل الأسواق مفتوحة على مصر مثل الأسواق الخليجية والأمريكية الجنوبية والأمريكية الشمالية والأسيوية وأوروبا الغربية والشرقية بأنواع السياحات المختلفة.

وأضاف «هزاع» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «عندما نحصل على تقييم وآراء من الأجانب مكتوبة على الإنترنت أو جوجل بيزنس أو يوتيوب أو منصات التواصل الاجتماعي، فإن هذا الأمر يطور الصورة الإيجابية عن مصر».

مصر لديها أنواع كثيرة من السياحة

وتابع الخبير السياحي: «مصر لديها أنواع كثيرة من السياحة مثل الشاطئية والثقافية، وفي عام 2021-2022 كان الدخل الذي حققته الدولة المصرية من السياحة يقدر بنحو 11 مليار دولار من 8 ملايين سائح».

زيادة الاستثمار في الطيران الشارتر

وأكّد: «نطور السياحة عن طريق حضور المعارض الدولية، والمطلوب في الفترة المقبلة زيادة الاستثمار في قطاع الطيران الخاص (شارتر)، لأن مصر حدودها مختلفة عن دول أوروبا، فالدول الأوروبية يوجد تنقلات بينها بسياحة القطار والسيارات، لكن هذا الأمر مختلف في مصر، إذ يلزم الطيران الخاص الذي يقطع المحافظات مثل الغردقة وسيناء والأقصر وأسوان، والدولة تقدم الدعم لطيران الشارتر وتقدم حوافز كثيرة، كما أن الطاقة الاستيعابية للمطارات أصبحت أكبر».

,تحدث عن أهمية تدريب العاملين في قطاع السياحة، موضحًا: «لدينا 5 غرف سياحية، مثل غرفة شركات السياحة وغرفة الفنادق السياحية وغرفة المنشآت السياحية وغرفة الغوص»، مضيفًا أنّ هناك دورات تدريبية بصفة مستمرة حتى في فترة كورونا وكانت «أون لاين»، حيث يتم عقد تدريبات للسائقين وتدريبات للعمالة في الفنادق والموظفين وكورسات hr.

وتابع أنَّ هناك أيضا تدريبات للسياحة الدينية ومستمرة دائما، وتكون للعاملين في الشركات والمؤمن عليهم بالمجان، وبالنسبة للعاملين الذين لم يتمّ تثبيتهم فإنهم يدفعون تكاليف رمزية، حيث قد يتحملها الفندق في البداية، مقابل تدريب هذه العمالة إلى أن يتم تثبيتها بعقود عمل وتشغيلها بصفة نهائية.

وأكّد أنَّ الشركات والفنادق السياحية متصلة مع الكليات، إذ يتدرب الكليات فيها ويحصلون على شهادات خبرة، وذلك في تدريب عملي بفترات الصيف لمدة شهرين أو 3 أشهر، فهناك من يتدربون في الغردقة أو شرم الشيخ ويتدربون عمليًا، وهناك من يتدربون في المطاعم السياحية.